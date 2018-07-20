Латвийский транзит погибнет без России

Москва , 20 июля — «Вести. Экономика» Латвия не сможет развивать транзитную отрасль без сотрудничества с Россией , признал бывший министр сообщения страны. «Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением», — заявил Анрийс Матисс.

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Из-за экономических войн транзитная отрасль Латвии просела на 30%, заявил в интервью DB бывший министр сообщения Анрийс Матисс. «Россия по-прежнему является нашим важным торговым партнером и таковым навсегда и останется. Особенно в области транзита, развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничестве с Россией», — признал Маттис.

По словам Маттиса, Латвии стоило бы перенять опыт Финляндии и других соседей во взаимоотношениях с российской стороной. Эта страна также пострадала от санкций, однако «в области транзита сотрудничество Финляндии с Россией очень хорошее и двигается вперед».

“Отношения с Россией — это вопрос не только политической риторики, это вопрос экономической выгоды. Важны тарифы, условия в портах, конкретные условия в законодательстве, в банковской сфере. Политики должны смотреть, как эти вопросы решает Финляндия, как их решает та же Литва . Даже несмотря на риторику, грузооборот в литовских портах не снижается и экономическое сотрудничество продолжается. Не только политикам, но и чиновникам, и предпринимателям в транспортной области стоит понаблюдать за финнами и литовцами и поучиться у наших соседей”, — подчеркнул бывший министр сообщения.

По словам Анрийса Матисса, сотрудничество с Россией необходимо. «У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением», — отметил он.

Причем налаживать сотрудничество придется не только экономическое, но и политическое: одно без другого работать не будет. Он подчеркнул, что Латвия очень зависима экономически, и некоторые факторы изменить нельзя. «Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию», — пояснил Маттис. Зато соседние страны могут построить свои полноценные порты. И поток российских грузов пойдет через них, латвийские, работавшие уже сотню лет, так и будут простаивать.

“Если мы ничего не делаем, то российский транзит мы потеряли. И в этом случае мы потеряли и свое выгодное географическое положение — из-за позиций различных политических течений”, — заявил Маттис.

По его словам, Латвии надо быть открытой к инвестициям в порты, в том числе и российские. Главное, чтобы грузовые компании вкладывали деньги в инфраструктуру и создавали свои терминалы. А уж владельцы не дадут своему имуществу простаивать просто так. «Например, терминал минеральных отходов в Рижском порту по-прежнему работает. И весьма успешно работает, потому что он принадлежит производителю или хозяину грузов», — привел пример Маттис.