Эксперт: Латвия не сможет проявить финскую гибкость в отношениях с Россией

Сложности в отношениях с Россией отрицательно влияют на экономику Латвии, считает бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс. Прежде всего, это бьет по транзитной отрасли и пищевой промышленности.

"У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем не сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России", — заявил Матисс, отметив, что экономика Латвии сильно привязана к российской. И если для рыбной продукции страна может найти новые рынки, то потеря транзита окажется очень ощутимой.

"Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как не в силах изменить географию. Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет куда диверсифицировать российские грузы. Если мы ничего не сделаем, то российский транзит мы потеряем", — сказал экс-министр.

По мнения Матисса, нужно брать пример с Финляндии , которая, несмотря на членство в ЕС , ведет собственную политику с Россией.

"Отношения с Россией — это вопрос не только политической риторики, это вопрос экономической выгоды. Важны тарифы, условия в портах, конкретные условия в законодательстве, в банковской сфере. Политики должны смотреть, как эти вопросы решает Финляндия, как их решает та же Литва . Даже несмотря на риторику, грузооборот в литовских портах не снижается и экономическое сотрудничество продолжается. Не только политикам, но и чиновникам, и предпринимателям в транспортной области стоит понаблюдать за финнами и литовцами и поучиться у наших соседей", — считает Матисс.

Финляндия Латвии не пример

Латвия не сможет взять пример с Финляндии в силу разности подходов и политических установок, говорит Николай Межевич.

"Финляндия все послевоенные годы продолжала сохранять с СССР, а затем с РФ, взвешенные, прагматичные отношения. Никто не говорит о дружбе, речь идет именно о выгоде. Финны умеют считать деньги и не допускают, чтобы политика влияла на экономическое сотрудничество. Да, Хельсинки плавно интегрируется в НАТО , да, разделяет санкционную политику в отношении России, но при этом выводит свои производства в РФ — как, например, Valio. Латвия же на протяжении последних 27 лет пугает себя, соседей, российской угрозой", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Политиком в Латвии не стать без постоянных истерических криков в жанре «русские идут», и только политик в отставке или очень крупный бизнесмен может себе позволить говорить правду, что мы видим на примере высказываний Матисса.

На самом деле и со шпротами все плохо, рынков для этой продукции нет. Что до транзита, то латвийский транзит обречен — у России есть свои мощности, и она будет их загружать.

Политика важней выгоды

"Альтернатива этому — конечно, выстраивание отношений с Россией, но я в это не верю. Я занимаюсь этим вопросом тридцать лет и вижу, что шансов на перемены нет. Я рассчитывал на новое поколение латвийских политиков, более свободное. Бесполезно. Вместо КПСС в Латвии сформировались новые партии, гораздо худшие в плане промывки мозгов, и националистическая идеология в стране только укрепляется", — сказал эксперт.

Действительно, политика в Латвии важней здравого смысла, что, конечно, усугубляет проблемы в экономике. Если крупные страны могут позволить себе выкинуть миллионы или пару миллиардов из-за политических приоритетов, то для такой страны как Латвия это чревато катастрофой.

"При этом промышленность в стране на сегодня почти отсутствует. Да, есть строительство, есть лесная промышленность, есть остатки пищевки, но это все слезы и воспоминания", — отметил Николай Межевич.