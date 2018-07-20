Калининградского эксперта по Прибалтике арестовали по подозрению в госизмене 

Речь о жительнице Калининграда Антонине Зиминой, которая изучает политику стран Балтии. По предварительной информации, до 2016 года она была директором Балтийского центра диалога культур. Сейчас его возглавляет ее супруг. Антонина Зимина также выступает независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Её профессиональные интересы: политика стран Балтии в отношении России и идентичность политической элиты Латвии. Сейчас Зимина находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Статья о госизмене предусматривает до 20 лет лишения свободы и денежный штраф.