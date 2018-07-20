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Европейские джазмены решили бесплатно сыграть на фестивале в Петербурге
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Европейские джазмены решили бесплатно сыграть на фестивале в Петербурге 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В 2018 году Санкт-Петербург был признан городом джаза в рамках проекта ЮНЕСКО — VII Международного дня джаза, который состоялся в конце апреля, сообщает Информационное агентство «Интерфакс-туризм». Приехавшие на праздник гости были поражены не только красотой Северной Венеции, но и профессионализмом петербургских музыкантов.
Намеченный к проведению 22 июля «Джаз на Неве» пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Невская симфония». Театральные сцены для выступлений будут организованы вдоль Невского проспекта. Наряду с джазменами из Петербурга, в мероприятии примут участие музыкальные коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Германии, которые будут работать, непрерывно сменяя друг друга.
Гала-концерт, который завершит программу фестиваля, запланирован на стрелке Васильевского острова в 19:00 с участием оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина.
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