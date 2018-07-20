Зачем Горбачёв в 1990 году ввел экономическую блокаду против Литвы

Экономическая блокада Литовской ССР, собиравшейся выходить из состава Советского Союза, имела одну цель: доказать литовцам, что без Москвы они выжить не смогут. Однако это лишь подстегнуло сепаратистские силы в Литве , которые, несмотря на трудности, продолжили свою деятельность, направленную на отделение.

В начале февраля 1990 года в Литве всерьез заговорили о выходе из состава СССР. Первым шагом на этом пути стал отказ признавать советскую Конституцию. Его инициировали члены оппозиционного движения «Саюдис», получившего по итогам выборов в местный Верховный Совет большинство голосов. А 11 марта представители «Саюдиса» приняли Акт восстановления независимости Литвы. [С-BLOCK]

Съезд народных депутатов СССР сразу же отреагировал на скандальный Акт, объявив его недействительным. Поначалу Михаил Горбачев , ставший накануне президентом Советского Союза, пытался вести диалог с литовской оппозицией. Однако бессмысленность этой затеи вынудила его пойти на крайние меры. 18 апреля 1990 года он ввел экономическую блокаду республики. В этот же день была прекращена поставка сырья на нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяйе, следом Литве отключили газ и урезали поставки продовольствия.

Такие меры только сильнее сплотили сторонников идеи самоопределения, хотя с каждым днем социально-экономическая ситуация в Литве все более ухудшалась. Сахара, соли и маргарина оставалось на два месяца, растительное масло, которое до этого завозилось из Украины , стремительно заканчивалось. Из-за нехватки сырья к 1 мая в Литве без работы остались свыше 35 тысяч рабочих.

Республика решила ответить и ввела контрсанкции, сократив на 10% поставки в СССР мясомолочной продукции. Попутно литовские власти взялись реконструировать порт Клайпеды , чтобы получать недостающее сырье из стран Запада. А вскоре между Литвой, Латвией Эстонией было подписано соглашение о создании Балтийского рынка, который должен был уменьшить зависимость от СССР.

Однако подобные меры не произвели должного эффекта. Власти были вынуждены отпустить цены на продовольственные товары, которые моментально выросли в три раза. В республике пришлось водить продуктовые талоны. [С-BLOCK]

«На радио тогда регулярно давали короткие передачи о том, как утеплять квартиры или готовить еду, чтобы экономить газ и электричество. Например, советовали крупу заливать на ночь кипятком, чтобы на утро уже была готовая каша», — вспоминала активистка Раса Песлекиене.

На фоне стремительно ухудшающейся экономической ситуации в Литве активизировались просоветские силы, призывавшие вернуться под крыло Москвы. На многих предприятиях Вильнюса Каунаса и Шауляя начались забастовки. Были даже попытки прорваться в здание Верховного Совета. Правительство Литвы во главе с Казимирой Прунскене в срочном порядке отменило решение о повышении цен, а затем и вовсе подало в отставку.

Однако массовые протесты это не остановило. Митингующие открыто призывали к роспуску Верховного Совета, а литовские коммунисты объявили о создании Комитета национального спасения Литовской ССР. Все чаще раздавались лозунги в поддержку СССР. Свои акции проводили и сторонники независимости. [С-BLOCK]

Тем временем экономические санкции Москвы в отношении Литвы обернулись против самого СССР — ведь в мятежной республике находилось около сотни предприятий союзного значения. Острую нехватку электроэнергии, поставляемой из Литвы, ощутила Калининградская область

В начале 1991 года литовский кризис вышел на финишную прямую. 8 января члены просоветской коммунистической организации «Единство» предприняли попытку прорваться в здание Верховного Совета. В ночь на 9 января им на помощь были переброшены бойцы спецподразделения «Альфа», позднее в Вильнюс прибыли воинские части. Горбачев потребовал от литовского правительства отмены всех антисоветских актов и возвращения Конституции СССР.

В ночь с 12 на 13 января противостояние сторонников независимости и прокоммунистических сил достигло своего апогея. Колонна советской бронетехники была брошена на штурм телебашни. В результате столкновений погибли 14 человек, еще около 600 получили ранения. [С-BLOCK]

Благодаря вмешательству Бориса Ельцина и целого ряда российских политиков, ученых и деятелей культуры кровавую бойню удалось остановить. В эти дни сотни тысяч москвичей вышли на Манежную площадь с требованием к Горбачеву прекратить произвол. Советского президента осудили и на Западе. Все дальнейшие попытки восстановить контроль над Литвой силовым путем был обречены.

Впоследствии никто из высшего руководства СССР так и не взял на себя ответственность за военную операцию в Вильнюсе. Литва стала первой из союзных республик, обретших независимость. По ее почину в СССР стартовал парад суверенитетов.