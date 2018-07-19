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Родителям задержанной в Таллине россиянки не дали встретиться с дочерью
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Родителям задержанной в Таллине россиянки не дали встретиться с дочерью 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 19 июл — РИА Новости. Задержанная в пятницу, 13 июля, российская гражданка Хеда Чинхоева, прибывшая на пароме из Хельсинки, до сих пор находится в арестантском доме в Таллине, обвинительные документы из Литвы еще не пришли.
Приемный отец задержанной, Малик Гатаев, рассказал Sputnik Эстония о том, что в среду, 18 июля, встреча с дочерью в арестантском доме не состоялась. Ему удалось лишь передать задержанной ее личные вещи, а также продукты питания, и то не все, так как на многое действуют ограничения.
"К сожалению, встретиться с дочерью в этот раз не удалось, но предложили свидание аж на август месяц", — сказал отец.
Малик Гатаев надеется, что до этого времени Хеду Чинхоеву уже выпустят из арестантского дома или, в худшем случае, передадут литовским властям. Отец задержанной не теряет надежды увидеться с дочерью раньше и будет стараться договориться о свидании на ближайшее время.
Чинхоева не знала, что находится в розыске
Третий секретарь посольства Российской Федерации в Эстонии Сергей Габузов рассказал Sputnik Эстония, что в последний раз он виделся с Хедой Чинхоевой в понедельник, 16 июля. Сотрудник дипломатического представительства без предупреждения поехал в арестантский дом, где находится задержанная россиянка, и ему разрешили с ней увидеться.
По словам Габузова, около года назад Хеда Чинхоева уехала из Литвы к своим приемным родителям Малику и Хадижат Гатаевым в Хельсинки. Россиянка не знала, что находится в международном розыске литовскими властями. Задержанная планировала ехать через Эстонию в Россию, где проживают ее родственники.
"Хеда Чинхоева находится в удовлетворительном состоянии, ведет себя спокойно. Никаких требований или претензий на встрече не предъявляла", — отметил Сергей Габузов.
Сотрудник дипломатического представительства пояснил, что на данный момент Харьюский уездный суд ждет от литовских властей обвинительный документ, после чего будет принято решение о передаче россиянки в Литовскую Республику. Какого-то разбирательства на территории Эстонии проводиться не будет, добавил он.
Десять суток под арестом
В ночь с 12 на 13 июля в Таллин на пароме из Хельсинки прибыли российские граждане Малик и Хадижат Гатаевы со своей совершеннолетней приемной дочерью Хедой Чинхоевой, которая в порту была задержана сотрудниками эстонской полиции. Мотивы задержания — международный ордер, выданный Литовской Республикой. Какое-то время семья проживала в Литве, но затем переехала в Финляндию.
В пятницу, 13 июля, Харьюский уездный суд назначил Хеде Чинхоевой до десяти суток ареста в арестантском доме на улице Рахумяэ теэ в Таллине. За это время из Литвы должны прислать обвинительный акт, после чего судебный процесс продолжится.
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