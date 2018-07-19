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Михаил «Физрук» Петров вышел на свободу из Тартуской тюрьмы
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Михаил «Физрук» Петров вышел на свободу из Тартуской тюрьмы 

Псковская губерния 2 часа назад
Михаил «Физрук» Петров вышел на свободу из Тартуской тюрьмы в Эстонии: об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». «Всё отлично! Всех рад видеть» — написал Петров. Эстонский суд приговорил к пяти годам лишения свободы псковского тренера по спортивным единоборствам Михаила Петрова, летом прошлого года попросившего в этой стране политическое убежище. Петров уверял, что в России его преследует ФСБ, однако эстонские спецслужбы обвинили его в том, что он сам работает на ФСБ. 12 апреля, был опубликован свежий ежегодник эстонской Охранной полиции безопасности (КаПо). Как следует их этого документа, Петрова (1973 года рождения) осудили еще в октябре 2017 года. Подробности истории об эмиграции Петрова и его тюремном заключении можно прочитать ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в«Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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