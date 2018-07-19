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Евродепутат рассказал, что заставит Латвию «перестать ненавидеть русских»
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Евродепутат рассказал, что заставит Латвию «перестать ненавидеть русских» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Латвия поменяет отношение к России, если изменятся отношения Москвы и Вашингтона, заявил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов в интервью изданию Rubaltic.
По мнению политика, для улучшения отношений России и Латвии потребуется целый комплекс мероприятий, но самым важным определяющим фактором будет улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.
"Понимаете, латышская элита очень чувствует силу, и если будут меняться отношения между Россией и США, то она будет, по крайней мере, выстраивать отношения с Россией по-другому. И многие будут удивлены, как это люди, которые еще недавно столь ненавистнически относились ко всему русскому и всему российскому, полностью изменили свое отношение", — подчеркнул парламентарий.
Евродепутат отметил, что для латвийских властей всегда было свойственно «прогибаться под сильных». По его словам, такая ситуация наблюдалась в течение пятидесяти лет нахождения республики в составе СССР.
"Когда было выгодно поменять ориентацию и прогнуться под сильных, латвийские правящие всегда это делали. И потом, был 50-летний советский период, когда наблюдалось абсолютно бесконфликтное взаимодействие латышской элиты и советской власти. А в начале 1990-х годов произошли резкая и полная переориентация тех же самых людей на сближение с Западом и переход на антирусские, антироссийские позиции", — сказал евродепутат.
После распада Советского Союза и вхождения в Евросоюз и НАТО отношения прибалтийских стран и Москвы значительно ухудшились. Россию начали рассматривать как «агрессора», не подкрепляя такие заявления какими-либо аргументами. В Латвии, в частности, к 2021 году обязали все учебные заведения прекратить обучение на русском и других языках нацменьшинств.
Помимо этого, в стране сохраняется институт неграждан — бывших граждан СССР, в основном русскоязычных, предки которых не жили в республике до 1940 года, но остались в ней после ее независимости. Так, неграждане, которых насчитывается порядка 250 человек, притесняются в правах, являясь постоянными жителями республики. Россия неоднократно привлекала международные организации на положение русскоговорящих как в Латвии, так и в других странах Прибалтики, и заявляла о неприемлемости дискриминационной политики Риги.
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