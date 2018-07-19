Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов о политических традициях в Латвии

— Понимаете, латышская элита очень чувствует силу, и если будут меняться отношения между Россией США , то она будет, по крайней мере, выстраивать отношения с Россией по-другому. И многие будут удивлены, — как это люди, которые еще недавно столь ненавистнически относились ко всему русскому и всему российскому, полностью изменили свое отношение.

Когда было выгодно поменять ориентацию и прогнуться под сильных, латвийские правящие всегда это делали. И потом, был 50-летний советский период, когда наблюдалось абсолютно бесконфликтное взаимодействие латышской элиты и советской власти. А в начале 1990-х годов произошли резкая и полная переориентация тех же самых людей на сближение с Западом и переход на антирусские, антироссийские позиции.