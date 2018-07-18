Литовская «Миссия Сибирь» вместо России отправится в Казахстан

отказалась

выдать визы литовским волонтерам, которые ухаживают за могилами своих земляков, депортированных в Сибирь в 1940-е годы, «Миссия Сибирь» 19 июля отправится в Казахстан

В эту бывшую советскую республику, куда было сослано почти 50 000 жителей Литвы , поедут две команды «Миссии Сибири». Волонтеры будут работать в окрестностях Караганды , Джезказгана и Балхаша , сообщает

Напомним, в конце июня, за несколько недель до начала запланированной экспедиции в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что приостанавливают выдачу виз волонтерам проекта. В ведомстве объяснили свое решение «деструктивной линией» Вильнюса в ситуации с российскими мемориалами.

Под предлогом разработки в Министерстве культуры республики новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» все ремонтно-восстановительные работы, запланированные в текущем году на захоронениях советских воинов, оказались фактически заморожены, указали в МИД РФ.

Серьезную обеспокоенность российской стороны, в частности, вызвали попытки демонтажа мемориалов советских воинов на фоне нежелания возобновлять работу над проектом двустороннего соглашения по воинским захоронениям. Особенно это касается города Шяуляй , отмечали дипломаты.

Между тем литовский МИД назвал этот шаг российской стороны «ничем иным как попыткой оказать влияние на процесс принятия решений внутри страны, дабы вынудить Литву заключить международный договор, который противоречит ее интересам». В Вильнюсе полагают, что попытка приравнять действия посольства РФ по уходу за захоронениями советских воинов в Литве и уходом за теми местами, где покоятся репрессированные жители Литвы, является необоснованной.

В МИД Литвы подчеркивают, что деятельность «Миссии Сибирь» не является политической, а вот Россия, по мнению литовских дипломатов, рассматривает проект как препятствие на пути реабилитации Советского Союза.

Организацией молодежного проекта «Миссия Сибирь» Раминта Кежелите рассказала, что с 2006 года было организовано 16 экспедиций, в которых участвовало 225 человек. Удалось восстановить и привести в порядок около 150 мест захоронений депортированных в Сибирь литовцев. По словам Кежелите, природа Сибири очень агрессивная, и стоит промедлить год, как кладбище может исчезнуть под натиском природы. После возвращения из России волонтеры участвуют в различных семинарах и делятся опытом со школьниками.

В 2018 году в Сибирь планировали отправиться две команды по 12 человек, и волонтеры до последнего надеялись, что им выдадут визы. Однако этого не произошло, и было принято решение лететь в соседнее государство. В Казахстан «Миссия Сибирь» последний раз ездила в 2009 году.