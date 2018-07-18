Мэр Риги назвал запрет на использование русского языка в вузах глупостью

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о высших учебных заведениях, которые вводят запрет на преподавание на русском языке в частных вузах. После публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis законопроект приобретает статус закона.

"Большей глупости и бессмысленности, чем запрет на использование русского языка частными вузами, трудно себе представить. И здесь вопрос не только языковой. Речь идет о том, что уничтожается еще одна экспортная отрасль экономики в Латвии. И уничтожают ее люди, о которых может быть через 5 лет никто и не вспомнит. Но урон стране они к тому времени нанесут. На встрече с ректорами частных вузов мы договорились о совместных действиях. Мы не позволим уничтожить частные вузы в Латвии!" — написал Ушаков.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня. При этом оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации просили президента не утверждать их. При подготовке законопроекта к рассмотрению в окончательном чтении в него были включены предложения министра образования и науки Карлиса Шадурскиса , согласно которым с 1 января 2019 года обучение во всех латвийских вузах и колледжах можно будет осуществлять только на госязыке.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

В Латвии проживают 2 миллиона человек. Из них около 40% являются русскоязычными.