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Мэр Риги назвал глупостью запрет на преподавание в частных вузах на русском языке
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Мэр Риги назвал глупостью запрет на преподавание в частных вузах на русском языке 

ТАСС 1 час назад
РИГА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Риги Нил Ушаков считает глупостью запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах Латвии, который будет введен уже с начала 2019 года. Об этом градоначальник заявил в среду.
"Большей глупости и бессмысленности, чем запрет на использование русского языка частными вузами, трудно себе представить", — написал он на своей странице в Facebook по итогам встречи с ректорами частных вузов страны.
По его словам, это вопрос «не только языковой». «Речь идет о том, что уничтожается еще одна экспортная отрасль экономики в Латвии. И уничтожают ее люди, о которых может быть через пять лет никто и не вспомнит, но урон стране они к тому времени нанесут», — подчеркнул рижский мэр.
Он также заявил о намерении бороться с языковой реформой в сфере высшего образования. «На встрече с ректорами частных вузов мы договорились о совместных действиях. Мы не позволим уничтожить частные вузы в Латвии», — указал Ушаков.
О запрете
Парламент Латвии ранее принял, а президент страны Раймондс Вейонис утвердил разработанные минобрнауки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике будет введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти учебные заведения, наряду с государственными, должны будут реализовывать программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.
Как ранее пояснили в министерстве, эти поправки коснутся порядка 7,5% студентов, которые сейчас учатся в Латвии по программам, осуществляемым на русском языке. С 1 января будущего года прием новых студентов на русскоязычные программы обучения будет запрещен.
С просьбой не утверждать эти поправки ранее к главе государства обратились крупнейшая парламентская оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие», представляющая интересы русскоязычного населения страны, Латвийский комитет по правам человека, а также руководители нескольких вузов и негосударственные организации совместно с Латвийской торгово-промышленной палатой.
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