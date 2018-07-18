В Латвии разрешили подавать списки кандидатов в депутаты сейма

В среду, 18 июня, Центральная избирательная комиссия Латвии разрешила подавать списки кандидатов в депутаты сейма. Выборы пройдут 6 октября.

Среди лидеров, судя по соцопросам, оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие», выступающая за прагматичное сотрудничество с Россией , а также антироссийски настроенные правящие Союз «зелёных» и крестьян и Национальное объединение.

Подавать списки в ЦИК получили право партии и политические объединения, зарегистрированные не менее чем за год до выборов и состоящие из 500 и более членов. Процедура регистрации будет проходить до 7 августа.

К спискам должна быть приложена программа партии или объединения, подписанная всеми кандидатами. Право баллотироваться в сейм Латвии имеют граждане страны, которым на день выборов исполнилось не менее 21 года.