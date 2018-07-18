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В Латвии разрешили подавать списки кандидатов в депутаты сейма
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В Латвии разрешили подавать списки кандидатов в депутаты сейма 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В среду, 18 июня, Центральная избирательная комиссия Латвии разрешила подавать списки кандидатов в депутаты сейма. Выборы пройдут 6 октября.
Среди лидеров, судя по соцопросам, оппозиционная социал-демократическая партия «Согласие», выступающая за прагматичное сотрудничество с Россией, а также антироссийски настроенные правящие Союз «зелёных» и крестьян и Национальное объединение.
Подавать списки в ЦИК получили право партии и политические объединения, зарегистрированные не менее чем за год до выборов и состоящие из 500 и более членов. Процедура регистрации будет проходить до 7 августа.
К спискам должна быть приложена программа партии или объединения, подписанная всеми кандидатами. Право баллотироваться в сейм Латвии имеют граждане страны, которым на день выборов исполнилось не менее 21 года.
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