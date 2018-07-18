Журналистка раскритиковала Литву за героизацию ее деда-пособника нацистов

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Американская журналистка Сильвия Фоти рассказала на страницах журнала Salon о том, как ее дед Йонас Норейка , которого она считала борцом за независимость Литвы , и которого чествуют в этой прибалтийской республике, на самом деле являлся пособником нацистов и был причастен к убийствам евреев. Она также обвинила власти в Вильнюсе в том, что они покрывают эти преступления.

По словам Фоти, она собиралась написать по просьбе умирающей матери книгу о деде, которого знала как борца с советской властью, убитого в застенках КГБ. В семье о нем рассказывали как о лидере антикоммунистического восстания, который во время оккупации Литвы немцами не только руководил уездом на северо-западе страны, но и успел повоевать с фашистами.

В 2000 году Фоти приехала в Литву и была крайне удивлена почестями, оказанными ей как родственнику Норейки, который известен у себя на родине под псевдонимом «генерал Ветра». Вместе с соратником Норейки Фоти и ее брат установили памятную доску на фасаде Библиотеки Академии наук Литвы, при этом, по словам журналистки, все вокруг называли ее деда национальным героем и просили как можно быстрее написать книгу о нем. Впервые причастности Норейки к убийству евреев американка услышала от директора гимназии в Шауляе, которую решили переименовать в честь ее деда. При этом тот уверял, что поддерживает такое решение, а все остальное «осталось в прошлом».

После этого журналистка начала собственное расследование, вскоре она узнала о том, что главой уезда Норейку назначили немецкие оккупанты. Затем, вернувшись домой в Чикаго , она нашла антисемитскую брошюру под названием «Подними голову, литовец!», которую написал ее дед.

"Мои руки затряслись. Я не хотела иметь дедушку, который был автором этой брошюры", — признается Фоти.

Лишь спустя много лет журналистка нашла в себе силы продолжить расследование. Вернувшись в 2013 году в Литву, она начала сотрудничать со специалистом по холокосту Симоном Довидавичусом. В ходе расследования выяснилось, что Норейка лично санкционировал убийства более десяти тысяч литовских евреев, а сам вместе с семьей занял «внезапно освободившийся» дом, ранее принадлежавший еврейской семье.

Кроме того, Фоти открыла для себя, что власти современной Литвы занимаются укрывательством преступлений борцов за независимость республики, которые сотрудничали с нацистами. Она познакомилась с выходцем из Литвы Грантом Гочиным — в убийстве его родственников лично участвовал Норейка.

Как отметила журналистка, несмотря на все усилия Гочина по разоблачению литовских коллаборационистов, поддержку СМИ и видных представителей общества республики, ему так и не удалось добиться снятия памятной доски в честь Йонаса Норейки со стен Библиотеки Академии наук.

"Учитывая величайшее сопротивление литовского правительства, убедить его признать свою роль в холокосте будет нелегко. Но души 200 тысяч евреев, похороненных на литовской земле, требуют сведения счетов", — пишет журналистка.

По данным еврейской общины Литвы, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, «именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество… фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей». Как отметили в организации, в 1945 году Норейка организовал так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление независимой Литвы. В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в здании МГБ.

За время войны пособники нацистов в Литве участвовали в истреблении местной еврейской общины — было убито более 200 тысяч человек.