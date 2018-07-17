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Правящая партия Латвии не подписала меморандум об отказе от сотрудничества с «Согласием»
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Правящая партия Латвии не подписала меморандум об отказе от сотрудничества с «Согласием» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правящий в Латвии Союз «зелёных» и крестьян решил не подписывать меморандум об отказе от сотрудничества с так называемыми прокремлёвскими партиями, под которыми в стране имеются в виду «Согласие» мэра Риги Нила Ушакова и Русский союз Татьяны Жданок.
Предложение подписать такой меморандум перед парламентскими выборами, которые пройдут 6 октября, выдвинуло «Новое единство» — партия, объединившая провалившееся правоцентристское «Единство» с несколькими региональными политическими организациями.
У «Нового Единства» мало шансов попасть в сейм, хотя по итогам предыдущих «Единство» было правящей силой; сейчас за него, по данным социологической компании SKDS, отдали бы голоса лишь 2,7 процента избирателей.
Лидер Союза «зелёных» и крестьян Аугуст Бригманис объяснил изданию Latvijas avīze («Латвийская газета»), почему отказался подписывать меморандум. Он сообщил, что и без этого документа его партия планирует формировать коалицию с Национальным объединением, как и сейчас, но не с «Согласием», у которого, заметим, пока самый высокий рейтинг (20,9 процента против 14,4 процента у «зелёных» и 6,1 — у националистов).
«В отдельных самоуправлениях Союз «зелёных» и крестьян в коалиции с «Согласием», в голосованиях в парламенте позиция иногда совпадает, но коалиции не будет. Я больше вижу это как популистский шаг со стороны «Единства» на фоне того, что ещё непонятно, пройдёт ли оно вообще в следующий сейм», — заявил Аугуст Бригманис.
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