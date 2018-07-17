В Сейме Литвы формируется новая правящая коалиция

В конце августа в сейме Литвы может появиться новая правящая коалиция — в альянс Союза крестьян и «зелёных» и социал-демократов-трудовиков войдёт фракция партии «Порядок и справедливость».

Во вторник, 17 июля, соответствующая договорённость была достигнута лидерами двух политических сил.

Председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис сообщил журналистам, что внёс ряд предложений, направленных на улучшение медицинского обслуживания, социально-политической ситуации и так далее. Предполагается, что соглашение о сотрудничестве будет подписано в конце августа.

«Порядок и справедливость» — оппозиционная партия, резко критикующая внешнюю и внутреннюю политику президента Дали Грибаускайте. Её бывший лидер — европарламентарий и экс-президент страны Роландас Паксас . Он был отстранён от высшего поста путём импичмента в 2004 году. В частности, он обвиняется в сотрудничестве с международной преступностью и разглашении гостайны. Вскоре эти факты были опровергнуты судами, но уже после импичмента. Под давлением оппонентов Паксас был вынужден покинуть пост председателя партии.

Правящие «крестьяне» нуждаются в дополнительных парламентских силах, так как вместе с Социал-демократической трудовой партией у них нет большинства в сейме. У фракции «Порядок и справедливость» есть семь парламентариев.

Ранее Союз крестьян и «зелёных» предлагал войти в коалицию Избирательной акции поляков Литвы — Союзу христианских семей. При этом предложений по портфелям в сейме и правительстве сделано не было. Поляки от вхождения в коалицию отказались.