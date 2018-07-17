В Госдуму внесли программы сотрудничества регионов с приграничными странами

Как отмечал ранее кабмин, программы являются инструментом совместных приграничных проектов, а также служат дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

Так, программа «Россия — Польша» предполагает сотрудничество Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши. Сообщалось, что на реализацию соглашения будут направлены средства федерального бюджета в размере 20,8 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 62,5 миллиона евро.

Программа приграничного сотрудничества «Карелия» подразумевает реализацию совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу, Оулу. Бюджет программы — 42 миллиона евро, в качестве российского взноса в программу планируется направить 10,8 миллиона евро.

Программа «Коларктик» направлена на развитие совместных проектов трех субъектов РФ: Мурманской, Архангельской областей, НАО, и приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии. При общем бюджете программы в 49,4 миллиона евро российский взнос может составить 12,3 миллиона евро.