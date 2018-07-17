Ещё
В Госдуму внесли программы сотрудничества регионов с приграничными странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуму внесли программы сотрудничества регионов с приграничными странами 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму ряд проектов соглашений о финансировании и реализации программ сотрудничества регионов России с приграничными территориями Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии и Латвии на период до 2020 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как отмечал ранее кабмин, программы являются инструментом совместных приграничных проектов, а также служат дополнительным источником финансирования региональных инициатив.
Так, программа «Россия — Польша» предполагает сотрудничество Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши. Сообщалось, что на реализацию соглашения будут направлены средства федерального бюджета в размере 20,8 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 62,5 миллиона евро.
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» подразумевает реализацию совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу, Оулу. Бюджет программы — 42 миллиона евро, в качестве российского взноса в программу планируется направить 10,8 миллиона евро.
Программа «Коларктик» направлена на развитие совместных проектов трех субъектов РФ: Мурманской, Архангельской областей, НАО, и приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии. При общем бюджете программы в 49,4 миллиона евро российский взнос может составить 12,3 миллиона евро.
В рамках программы «Россия — Юго-Восточная Финляндия» (с общим бюджетом 72,3 миллиона евро) предполагается сотрудничество Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво. Тогда как программа «Россия — Латвия» (общий бюджет — 24,8 миллиона евро) предусматривает реализацию совместных проектов Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе. На реализацию этих двух соглашений из федерального бюджета планируется направить 18,1 миллиона евро и 7,9 миллиона евро соответственно.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов16
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца76
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II327
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде209
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение