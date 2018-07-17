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Литовские работодатели ждут иностранных специалистов на зарплату в €1 000
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Литовские работодатели ждут иностранных специалистов на зарплату в €1 000 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
Сейчас в список профессий входит 27 специальностей. В скором времени планируется, что таковых будет 49, включая инженеров по технадзору, деревообработке, пошиву, специалистов в пищевой промышленности, экологов и т.д.
Данный список используется для иностранных сотрудников с высокой квалификацией при выдаче ВНЖ. При этом наниматель должен заключить с человеком договор как минимум на 1 год и гарантировать зарплату не меньше 1,5 средних по стране. Сейчас это — чуть больше €1 000 после вычета всех налогов и сборов, сообщают Финансы TUT.BY.
По словам представителя Министерства экономики Литвы Линаса Кадиса, данные для расширения списка предоставили ассоциированные бизнес-структуры, а также специалисты, которые занимаются подбором персонала. В последний раз документ обновляли 1,5 года назад. Теперь это планируют делать каждые шесть месяцев. По словам Кадиса, по высококвалифированным специальностям, указанным в списке, в Литву ежегодно въезжает всего 200 — 300 человек. Причем уровень безработицы в стране — не такой и низкий: 6,8%.
В 2018 году литовскими властями было выдано 6 298 ВНЖ по списку профессий, специалистов по которым не хватает в стране. Из них 5 086 — водители большегрузных машин.
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