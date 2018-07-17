Россия и Латвия укрепят приграничное сотрудничество 

В Госдуму внесён законопроект о ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014 — 2020 годов». Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
В документе отмечается, что программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе.
Для России данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития приграничных субъектов, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив.