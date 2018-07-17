Latvijas dzelzcels взяла в кредит 31 млн евро

Срок займа — 7 лет, деньги планируется вложить в обновление и модернизацию ряда инфраструктурных объектов, включая Рижский и Даугавпилсский ж/д узлы.

Как отметил вице-президент LDz Айвар Стракшас, финансирование предусмотрено для инфраструктурных проектов, включенных в среднесрочную стратегию деятельности LDz и бизнес-план концерна. «Чтобы обеспечить их выполнение, мы работаем в двух важных направлениях — поддерживая и обновляя имеющиеся элементы инфраструктуры, а также модернизируя инфраструктуру в местах, где это необходимо для повышения конкурентоспособности. Подписание договора о финансировании этих проектов подтверждает финансовую стабильность LDz», — подчеркнул он.