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Latvijas dzelzcels взяла в кредит 31 млн евро
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Latvijas dzelzcels взяла в кредит 31 млн евро 

РЖД-Партнер 45 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Срок займа — 7 лет, деньги планируется вложить в обновление и модернизацию ряда инфраструктурных объектов, включая Рижский и Даугавпилсский ж/д узлы.
Как отметил вице-президент LDz Айвар Стракшас, финансирование предусмотрено для инфраструктурных проектов, включенных в среднесрочную стратегию деятельности LDz и бизнес-план концерна. «Чтобы обеспечить их выполнение, мы работаем в двух важных направлениях — поддерживая и обновляя имеющиеся элементы инфраструктуры, а также модернизируя инфраструктуру в местах, где это необходимо для повышения конкурентоспособности. Подписание договора о финансировании этих проектов подтверждает финансовую стабильность LDz», — подчеркнул он.
Руководитель латвийского филиала OP Corporate Bank plc Элмар Прикшанс добавил: «OP Bank — стабильный партнер такого важного для народного хозяйства нашей страны предприятия, как LDz. Модернизация ж/д инфраструктуры укрепит отрасль грузоперевозок, логистики и транзита, а также позволит Латвии эффективнее включиться в глобальные транзитные пути».
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