Что стоишь, качаясь? Латвийский МИД просят прояснить поведение Юнкера

Европу, говорят, трясет. Причин на то уйма. Одни объясняют это географическим положением — расположена, мол, на стыке политических плит земной коры. Другие сетуют на изменение климата: то наводнение, вызванное очередной волной миграции накатит, то популистские ливни в странах-членах обрушатся, то вашингтонское солнце начинает печь и выжигать, то Кремль грозит снегом засыпать или того хуже градом побить. Поэтому с урожаем в последнее время битвы заканчиваются вничью с последующей серией пенальти. Кокос не ловится, не растет крокодил.

В солидарной и дружной лодке Евросоюза вечная качка. Все время кому-то не сидится, все время кто-то норовит встать и пройтись, что никак не прибавляет остойчивости. Новые пассажиры все пытаются сесть на нос, чтобы быть в курсе заданного курса. Но там начинает кружиться голова, ибо попытка понять хаотичность действий приводит к морской болезни. Те, что поопытнее, стараются быть поближе к корме, ибо корма — наше все. Поскольку сообразить, в какую сторону движется плавсредство, весьма затруднительно, многие нос с кормой путают.

Литву и Эстонию в Страны Прибалтии ( Латвию России шовинистически называют Прибалтикой, в ЕС — дружелюбно странами Балтии, выберем нечто среднее) — чуть ли не главные по пробегу. И на носу очень хочется — там сердце радуется, и потоки гордости, лаская шевелюру, ставят волосы на дыбы. И на корме — там радуется желудок, а за ним и остальные внутренности. Да и вообще больше гармонии. А поскольку разорваться не получается, приходится мелькать туда-сюда. Некоторые даже цыкают: мол, чего вам не сидится.

Ситуация непростая, полна тревог. Чтобы себя успокоить, психика подкидывает ответы. Типа — ну капитан-то знает, что делает. Вот мы ему и доверимся. Но что-то с капитаном в последнее время не то. Есть подозрения, что его укачало.

Когда три года назад на саммите ЕС в Риге Жан-Клод Юнкер фамильярно приветствовал лидеров европейских стран, выдавая пощечины, меряясь галстуками и вообще умело кривляясь — нас в Латвии это забавляло. Смотрите, какой уверенный и не лишенный юмора у нас капитан. С таким хоть в огонь, хоть в воду. Но когда фривольности стали регулярными — стали роптать и выдумывать всякое. Мол, капитан не в себе и плохо ведает, что хорошо творит. Мол, у него разные расстройства, которые и нас к расстройству приведут.

А тут на днях прошел саммит НАТО . И на нем Юнкера укачало. Там всякое, конечно, было — закачаешься. Но по сравнению с другими, кажется, больше нужного. То ли у отца европейской демократии закончился срок гарантии вестибюлярного аппарата, и он дает неверные сигналы, то ли… Знает он что ли больше, чем пассажиры лодки, поэтому дядьку штормит?

Мы в Латвии обеспокоились и забили тревогу. Наши публицисты накатали запрос в местный МИД , с просьбой объяснить причины такого поведения. Нам ведь надо понимать — стоит ли паниковать? Что стоишь, качаясь? Что стоит за этими качаниями-колебаниями? Нам — странам Прибалтии — надо знать, как правильно колебаться вместе с линией курса европейского корабля.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik , Латвия

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