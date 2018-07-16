Ещё
Красноярский край начал поставки пшеницы в Литву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярский край начал поставки пшеницы в Литву 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Красноярский край впервые начал поставки пшеницы в Литву, в 2018 году в это прибалтийское государство отправлено уже 6 тыс. тонн зерна. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.
"Впервые была осуществлена отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной из Красноярского края в Литву. Всего отгружено 5,9 тыс. тонн, или 90 вагонов", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что ожидают дальнейшие поставки зерна в Литву, уточнив, что пока сложно назвать ожидаемые в течение 2018 года объема поставок.
По данным Россельхознадзора, за январь — июнь текущего года из Красноярского края было отправлено на экспорт 146 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, а также рапса. В том числе в Китай отправлено 12,9 тыс. тонн пшеницы и 4 тыс. тонн рапса. Основным импортером красноярского зерна стала Монголия, куда, в частности, было вывезено 115 тыс. тонн пшеницы.
ТАСС: последние новости
Посол в Таллине передал в Москву ноту о якобы нарушении границы Эстонии самолетом РФ Словенский "Домжале" и боснийский "Широки-Бриег" сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ Вильнюс направит РФ запрос на перевод в Литву осужденного за шпионаж литовского гражданина
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина393
Грудинин развелся55
Туринская плащаница оказалась подделкой76
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией107
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение