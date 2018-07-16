Красноярский край начал поставки пшеницы в Литву 

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Красноярский край впервые начал поставки пшеницы в Литву, в 2018 году в это прибалтийское государство отправлено уже 6 тыс. тонн зерна. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.
"Впервые была осуществлена отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной из Красноярского края в Литву. Всего отгружено 5,9 тыс. тонн, или 90 вагонов", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что ожидают дальнейшие поставки зерна в Литву, уточнив, что пока сложно назвать ожидаемые в течение 2018 года объема поставок.
По данным Россельхознадзора, за январь — июнь текущего года из Красноярского края было отправлено на экспорт 146 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, а также рапса. В том числе в Китай отправлено 12,9 тыс. тонн пшеницы и 4 тыс. тонн рапса. Основным импортером красноярского зерна стала Монголия, куда, в частности, было вывезено 115 тыс. тонн пшеницы.