Красноярский край начал поставки пшеницы в Литву

КРАСНОЯРСК , 16 июля. / ТАСС /. Красноярский край впервые начал поставки пшеницы в Литву , в 2018 году в это прибалтийское государство отправлено уже 6 тыс. тонн зерна. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

"Впервые была осуществлена отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной из Красноярского края в Литву. Всего отгружено 5,9 тыс. тонн, или 90 вагонов", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что ожидают дальнейшие поставки зерна в Литву, уточнив, что пока сложно назвать ожидаемые в течение 2018 года объема поставок.