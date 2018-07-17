Литовский адвокат рассказал об угрозах в свой адрес из-за тайной тюрьмы ЦРУ

ВИЛЬНЮС , 17 июл — РИА Новости . Литовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал об угрозах в свой адрес по делу о секретной тюрьме ЦРУ , которая находилась на территории балтийской республики.

По мнению Томаса, к угрозам могут быть причастны сторонники бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса , который вместе с тогдашним главой Департамента государственной безопасности Арвидасом Поцюсом разрешил создать тайное учреждение американских спецслужб на территории республики.

"Я проживаю в Монако и во Франции , нахожусь далеко от Литвы. Я получил угрозы, что меня убьют в Литве, от сторонников Адамкуса. В Литве мне опасно. Угрозы убить, они появляются", — рассказал Томас.

Адвокат выступает за то, чтобы представители руководства республики, согласившиеся создать секретную тюрьму ЦРУ, где к заключенным применялись пытки, были наказаны. Ранее он подал жалобу на литовское правительство в Комитет ООН по правам человека. Ожидается, что решение примут 26 июля.

Как отметил Томас, и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и Комитет по правам человека ООН в своих вердиктах и заключениях ясно обозначили, что существование тайной тюрьмы ЦРУ в Литве «доказано вне пределов обоснованного сомнения». Комитет по насильственным исчезновениям ООН обязал Генпрокуратуру Литвы до 15 сентября закончить расследование и «выйти с конкретными фамилиями тех, кто организовал это», однако представители литовского ведомства заявляют об отсутствии каких-либо «объективных данных» по делу.

"На прошлой неделе я был на заседании Комитета по правам человека ООН. На это заседание вызвали представителя генерального прокурора Литвы. Представитель Генеральной прокуратуры Литвы, несмотря на решения Страсбургского суда и комитета ООН, имел такую глупость заявить им в глаза, что они не установили, кто является жертвой этих преступлений, и, более того, они не установили возможных подозреваемых. Хотя оба они упомянуты в решении Страсбургского суда", — рассказал Томас.

По его словам, существуют документы, ясно свидетельствующие о том, что представители американских спецслужб «общались именно с руководством Литвы, не с какой-то бандой, не с охранником третьего звена», и «все указывает на то, что будет два подозреваемых и они очень очевидны».

Так, по версии Томаса, тюрьма была закрыта, поскольку сотрудники ЦРУ жестоко мучили заключенных, а представители Литвы, боясь огласки, отказывались вызывать к пострадавшим врачей.

"Американцы в своих документах решили закрыть литовскую тюрьму, потому что они слишком сильно мучили этих арабов и хотели вызвать врачей, чтобы они их осмотрели. Например, господину выкололи глаз. Когда ты человеку выколол глаз, возникает опасность, что он вообще умрет. И литовцы отказались вызывать врачей. Именно поэтому они приняли решение закрывать тюрьму, потому что это слишком опасно для этих 30 арабов", — утверждает правозащитник.

Как отметил Томас, для нормальной тюрьмы нужны помещение, охрана, персонал, а секретная тюрьма, как следует из американских документов, представляет собой просто подвал, где людей держали в коробках, «напоминающих половину гроба».

По мнению правозащитника, Литва полностью дискредитировала себя в деле с секретной тюрьмой. Также он высказал мнение, что в республике подобные тюрьмы могут существовать и по сей день.

"Все международные инстанции говорят о том, что тюрьма была, о том, что Литва как государство совершила преступление, а Литва все равно говорит, что ничего не было. Она еще больше себя дискредитирует", — уверен Томас.

Весной Страсбургский суд официально признал, что на территории Литвы в 2005-2006 годах работала тайная тюрьма ЦРУ, в которой пытали заключенных.

Суд также обязал Литву выплатить потерпевшему 130 тысяч евро. Президент республики Даля Грибаускайте пообещала выполнить требования, однако до сих пор литовские власти не предприняли никаких действий.

До официальных заявлений уже появлялась информация, что тюрьма могла находиться в поселке Антавиляй под Вильнюсом, однако литовские власти категорически отрицали ее существование на территории республики.

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