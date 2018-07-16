Власти Литвы потратят на папу римского 1,75 млн евро 

Непредвиденные расходы, связанные с визитом папы римского Франциска в Литву, могут обойтись стране в 1,75 миллиона евро, сообщает телеканал «360».
Как отметили в правительстве республики, в настоящее время уже принято решение о компенсации этих расходов. В частности, отметили в ведомстве, такая функция будет возложена на государственные учреждения Литвы.
"Правительство обязует Министерство иностранных дел и канцелярию правительства оказать помощь при организации визита папы римского в Литву. МИД составит договор об использовании бюджетных средств", — говорится в сообщении.
Ожидается, что в министерство иностранных дел поступит почти 1,2 миллиона евро, в министерство внутренних дел — 248 тысяч евро, а в самоуправление Вильнюса почти 109 тысяч.
В Каунасское городское самоуправление также поступят денежные средства в размере 163 тысячи евро и в местный минздрав — почти 28 тысяч евро.
В ведомстве подчеркнули, что сумма на расходы является предварительной и позже будет пересмотрена согласно данным сметы, которую предоставит министерство финансов.
С государственным визитом папа римский прибудет в Литву 22–23 сентября. Он получил приглашение президента республики Дали Грибаускайте, а также со стороны католической церкви.