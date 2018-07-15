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В Латвии две женщины пострадали от удара молнии
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В Латвии две женщины пострадали от удара молнии 

РИА Новости 4 часа назад
РИГА, 15 июл — РИА Новости. Две женщины пострадали от удара молнии в Латвии, они доставлены в больницу, сообщила журналистам представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Инцидент произошел в восточном регионе Латвии — Латгалии.
"Пострадавшие получили травмы в результате удара молнии по металлической крыше, под которой они прятались", — сказала Букша.
Одна пострадавшая — 67-летняя женщина — получила травму головы, на ее руках и животе остались ожоги. У 61-летней пострадавшей имеются следы ожогов на ноге и в районе живота, также женщина жаловалась на нарушения дыхания и покалывание в теле.
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