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Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас
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Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас
Sputnik Абхазия
5 часов назад
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Фото:
Sputnik Абхазия
Почти через 40 лет после Олимпиады-80
Россия
принимает Чемпионат мира по футболу. Смотрите в фотогалерее
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Литва
снимки двух крупнейших спортивных событий своего времени. Насколько они похожи — судите сами.
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