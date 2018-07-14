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Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас
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Футбольный ЧМ-2018 родом из Олимпиады-80: 20 фото тогда и сейчас 

Sputnik Абхазия 5 часов назад
Фото: Sputnik Абхазия
Почти через 40 лет после Олимпиады-80 Россия принимает Чемпионат мира по футболу. Смотрите в фотогалерее Sputnik Литва снимки двух крупнейших спортивных событий своего времени. Насколько они похожи — судите сами.
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