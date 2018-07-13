Лист конопли стал официальным символом одной из волостей в Эстонии

Официальный флаг с изображением листа конопли впервые подняли в пятницу у здания волостного управления Канепи в восточной части Эстонии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт волости Канепи.

О решении волости поместить на флаге и гербе изображение конопли ранее написали ряд мировых СМИ.

«Новая символика волости прославила ее на весь мир. И, осмелюсь сказать, сделало нас в хорошем смысле известными», — сказал старейшина волости Канепи Андрус Сеэме изданию Postimees.

В Эстонии, как и в других странах, входящих в состав Евросоюза, конопля находится под строгим запретом, но уезд Канепи с давних пор был известен своими коноплеводческими хозяйствами, в память о которых и получил свое название (слово kanepi в переводе с эстонского означает «конопляный»). Из конопли делали ткань, масло и веревки. Лист конопли уже давно стал неформальным символом региона.

Волость Канепи в ходе административной реформы объединилась с двумя другими волостями. Поэтому в декабре были объявлены конкурс на новые символы волости и народное голосование по внешнему виду герба и флага. В общей сложности поступило более 20 предложений, из которых специальная комиссия отдала предпочтение гербу с изображением листа конопли.

Герб с изображением конопли затем был отправлен на рассмотрение в отдел геральдики Государственной канцелярии и был утвержден 15 мая на заседании волостного собрания. Право выбора герба в Эстонии принадлежит местным властям, а государство здесь может только давать рекомендации.