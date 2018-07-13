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Флаг с изображением конопли официально подняли в Эстонии
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Флаг с изображением конопли официально подняли в Эстонии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 13 июл — РИА Новости. Официальный флаг с изображением листа конопли впервые подняли в пятницу у здания волостного управления Канепи в восточной части Эстонии, сообщается на сайте волости Канепи.
О решении волости поместить на флаге и гербе изображение конопли ранее написали ведущие мировые издания, в том числе, Reuters и The Washington Post.
"Новая символика волости прославила ее на весь мир. И, осмелюсь сказать, сделало нас в хорошем смысле известными", — сказал старейшина волости Канепи Андрус Сеэме изданию Postimees.
В Эстонии, как и в других странах, входящих в состав Евросоюза, конопля находится под строгим запретом, но уезд Канепи с давних пор был известен своими коноплеводческими хозяйствами, в память о которых и получил свое название (слово kanepi в переводе с эстонского означает «конопляный»). Из конопли делали ткань, масло и веревки. Лист конопли уже давно стал неформальным символом региона.
Волость Канепи в ходе административной реформы объединилась с двумя другими волостями. Поэтому в декабре был объявлен конкурс на новые символы волости и народное голосование по внешнему виду герба и флага. В общей сложности поступило более 20 предложений, из которых специальная комиссия отдала предпочтение гербу с изображением листа конопли.
Герб с изображением конопли затем был отправлен на рассмотрение в отдел геральдики Государственной канцелярии и был утвержден 15 мая на заседании волостного собрания. Право выбора герба в Эстонии принадлежит местным властям, а государство здесь может давать только рекомендации.
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