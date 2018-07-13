Что о русских думают в Прибалтике

Часто приходится слышать, что в странах Прибалтики к русским относятся плохо. И на это есть свои причины. Вернее предрассудки, обусловленные, в первую очередь, нашим общим историческим прошлым.

«Русские — оккупанты»

Литвы и Присоединение Латвии Эстонии к СССР в 1940 году часть их населения восприняла как аннексию. Да, ей пришлось пожить при тоталитарном строе и испытать на себе ужасы сталинских репрессий, но у фашистской Германии вообще были планы обратить прибалтов в рабов, так как они — «неполноценные арийцы», выселить их куда подальше, а их земли отвести под родовые имения немецкой аристократии.

Именно русские помогали после войны восстанавливать в прибалтийских республиках производство и народное хозяйство, разрушенные в период немецкой оккупации. Но большинство жителей Прибалтики в настоящее время об этом благополучно забыли. Зато они прекрасно помнят, как их насильно «загнали в Советский Союз».

В 80-е годы произошел такой случай. В купе поезда, следовавшего по территории Латвии, молодая женщина, державшая в руках торт, спросила по-русски у пожилой латышки, на какой станции ей следует выходить. Та ответила на чистейшем русском: «Я с оккупантами не разговариваю». Доехав до нужной станции, русская на прощание запустила тортом латышке в лицо.

«Русские — потребители»

В советскую эпоху Латвия, Литва и Эстония жили куда лучше других республик. Например, там в магазинах крупных городов можно было купить дефицитные в Союзе продукты, одежду, обувь, косметику и парфюмерию. Этим активно пользовались приезжавшие в Прибалтику российские туристы.

Многие из них не столько стремились осмотреть достопримечательности, сколько охотились за дефицитом. Естественно, такое поведение вызывало возмущение некоторых местных жителей — «оккупанты», да еще и пользуются чужими ресурсами! Именно поэтому продавцы в магазинах и официанты в кафе иногда старались демонстративно не замечать покупателей и посетителей, говорящих на русском, либо обслуживали их в последнюю очередь.

«Русские — некультурные»

Курляндия, Лифляндия и Эстляндия, долго находясь под влиянием Швеции и Германии, переняли многое из их культуры с ее буржуазно-сословными ценностями. После присоединения к Советскому Союзу было объявлено, что все граждане равны. Бывшие батраки стали учиться в школах, институтах, делать карьеру. Вместе с тем русские начальники выглядели далеко не так презентабельно, как немецкие бароны. Например, в Эстонии жены командиров Красной Армии покупали себе ночные рубашки и по незнанию носили их как вечерние платья, за что эстонки над ними смеялись.

Все это дало основания считать русских людьми второго сорта, не умеющими себя вести в приличном обществе. Этот предрассудок сохранился до сих пор. Один из побывавших в Прибалтике россиян рассказывает, как официантка в ресторане не хотела приносить ножи, а когда наконец принесла, то поинтересовалась, умеют ли русские ими пользоваться.

«Русские — хамы»

Во многом миф о русском «хамстве» обусловлен разницей национальных характеров. Известно, что прибалты в большинстве своем спокойные, сдержанные. Русские же им кажутся слишком шумными, эмоциональными, скандальными. Например, в автобусах русские чересчур громко разговаривают между собой, тогда как латыши, литовцы или эстонцы говорят тихо.

Прибалтов часто раздражает, что русские ведут себя резко, беспардонно, могут, к примеру, толкнуть при входе в транспорт. Коренные жители с уважением относятся к личному пространству, стараются не нарушать чужие границы. К тому же они придают большое значение чистоте, а у русских, чего греха таить, есть привычка бросать мусор на улице. Это всего лишь разница в менталитете, но она вызывает неприятие.

«Русские — агрессоры»

К сожалению, современная политическая линия правительств прибалтийских стран такова, что русские предстают как потенциальные захватчики, вторжения которых следует опасаться. В результате подобной пропаганды в обществе растут русофобские настроения. Объяснить, что никто не собирается захватывать Прибалтику, крайне сложно.