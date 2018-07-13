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Промысловая добыча снетка в Чудском озере снизится в два раза в 2019 году
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Промысловая добыча снетка в Чудском озере снизится в два раза в 2019 году 

ТАСС 4 часа назад
ПСКОВ, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Промысловая добыча снетка (мелкая озерная форма европейской корюшки) в 2019 году в в Чудском озере, которую ведут предприятия России и Эстонии, снизится в два раза и составит 410 тонн. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области Виктор Мусатов.
Популяция снетка в крупнейшем озере Псковской области впервые восстановилась за десять лет в пригодных для промышленного лова объемах. В 2018 году в Чудском озере для России и Эстонии, которые совместно используют рыбные запасы водоема, установлены квоты на вылов снетка в объеме 400 тонн для каждого государства.
"Научными организациями подготовлен прогноз на следующий год, согласно которому для России и, соответственно, Эстонии на следующий год объем вылова снетка будет порядка 205 тонн. В этом расчете учтен целый ряд факторов, — сказал Мусатов. Он также напомнил, что Чудское озеро является трансграничным водоемом и зоной действия международных договоров, где рыболовство осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами России и Эстонской Республики. «В этом году наши предприятия на российской части акватории Псково— Чудского озера уже выловили порядка 170 тонн снетка», — уточнил глава регионального комитета по природопользованию.
Снеток — озерная разновидность корюшки, обитает в озерах бассейна Балтийского моря, Верхней Волги, притоках рек Онега и Печора. Рыба богата жиром и считается традиционным псковским деликатесом, особенно в солено— сушеном виде.
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