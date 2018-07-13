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В ЕСПЧ оспорят перевод русских школ на латышский язык обучения
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В ЕСПЧ оспорят перевод русских школ на латышский язык обучения 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
РИГА, 13 июл — РИА Новости. Лидер латвийской «Партии действия» (Rīcības Partija) Игорь Мельников подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с переоводом русских школ страны полностью на латышский язык обучения, сообщает пресс-служба партии.
"Мельников подал жалобу на реформу Шадурскиса (министр образования Латвии Карлис Шадурскис. — Прим. ред.) в Европейский суд по правам человека", — сообщили в партии.
Мельников решил обратиться в ЕСПЧ, поскольку Конституционный суд Латвии не принял его иск к расмотрению.
"В своем иске мы указали, что реформа Шадурскиса противоречит Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве родителей выбирать образование для своих детей в соответствии с их религиозными и философскими воззрениями. Принятые поправки также не соответствуют и обязательным для Латвии положениям Рамочной конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств, поскольку затрагивают даже частные школы", — сказали в партии.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В  Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
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