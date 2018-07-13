В ЕСПЧ оспорят перевод русских школ на латышский язык обучения

"Мельников подал жалобу на реформу Шадурскиса (министр образования Латвии Карлис Шадурскис . — Прим. ред.) в Европейский суд по правам человека", — сообщили в партии.

Мельников решил обратиться в ЕСПЧ, поскольку Конституционный суд Латвии не принял его иск к расмотрению.

"В своем иске мы указали, что реформа Шадурскиса противоречит Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве родителей выбирать образование для своих детей в соответствии с их религиозными и философскими воззрениями. Принятые поправки также не соответствуют и обязательным для Латвии положениям Рамочной конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств, поскольку затрагивают даже частные школы", — сказали в партии.