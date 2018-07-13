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Из Вильнюса запускают авиарейсы в Лондон-Сити
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Из Вильнюса запускают авиарейсы в Лондон-Сити 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Вильнюс собирается запустить прямые рейсы в аэропорт Лондон-Сити, обслуживающий деловые районы британской столицы. Об этом пишет Delfi.lt.
Указ об открытии нового маршрута подписали министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс и замещающий министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса министр окружающей среды Кестутис Навицкас.
Авиакомпанию, которая начнёт выполнять рейсы, выберут по конкурсу. Самолёты вместительностью 98 мест каждый будут летать круглый год, 6–12 раз в неделю.
Сейчас из Вильнюса выполняются рейсы в два лондонских аэропорта. Это Лутон и Стенстед.
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