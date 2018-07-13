Из Вильнюса запускают авиарейсы в Лондон-Сити

Вильнюс собирается запустить прямые рейсы в аэропорт Лондон-Сити, обслуживающий деловые районы британской столицы. Об этом пишет Delfi.lt.

Указ об открытии нового маршрута подписали министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс и замещающий министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса министр окружающей среды Кестутис Навицкас.

Авиакомпанию, которая начнёт выполнять рейсы, выберут по конкурсу. Самолёты вместительностью 98 мест каждый будут летать круглый год, 6–12 раз в неделю.

Сейчас из Вильнюса выполняются рейсы в два лондонских аэропорта. Это Лутон и Стенстед.