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Словенский «Домжале» и боснийский «Широки-Бриег» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ
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Словенский «Домжале» и боснийский «Широки-Бриег» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 12 июля. Словенский футбольный клуб «Домжале» на выезде сыграл вничью с клубом «Широки-Бриег» из Боснии и Герцеговины со счетом 2:2 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Томислав Турчин (47-я минута) и Стипо Маркович (83). У гостей отличились Ловро Бизьяк (12) и Дарио Мельняк (26).
Ответный матч пройдет 19 июля.
В этой паре определится соперник российской «Уфы» по второму раунду квалификации. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру «Уфа» проведет на своем поле, ответную — на выезде.
Также в четверг первые матчи были сыграны в следующих парах:
"Пюник" (Армения) — «Вардар» (Македония) — 1:0  "Вентспилс" (Латвия) — «Люфтетари» (Албания) — 5:0  "Чихура" (Грузия) — «Бейтар» (Израиль) — 0:0  "Партизани" (Албания) — «Марибор» (Словения) — 0:1  "Рудар" (Словения) — «Тре Фиори» (Сан-Марино) — 7:0  "Бальцан" (Мальта) — «Кешля» (Азербайджан) — 4:1  "Габала" (Азербайджан) — «Прогресс Нидеркорн» (Люксембург) — 0:2  "Ильвес" (Финляндия) — «Славия София» (Болгария) — 0:1  КуПС (Финляндия) — «Копенгаген» (Дания) — 0:1  "Лахти" (Финляндия) — «Хабнарфьордюр» (Исландия) — 0:3  "Левадия" (Эстония) — «Дандолк» (Ирландия) — 0:1  "Нарва" (Эстония) — «Железничар» (Босния и Герцеговина) — 0:2  "Тракай" (Литва) — «Иртыш Павлодар» (Казахстан) — 0:0  "Лиепая" (Латвия) — «Хеккен» (Швеция) — 0:3  "Анортосис" (Кипр) — «Лачи» (Албания) — 2:1  "Дерри Сити" (Северная Ирландия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 0:2  "Коннас-Ки" (Уэльс) — «Шахтер Солигорск» (Белоруссия) — 1:3  "Милсами" (Молдавия) — «Слован Братислава» (Словакия) — 2:4  "Нефтчи" (Азербайджан) — «Уйпешт» (Венгрия) — 3:1  "Петрокуб" (Молдавия) — «Осиек» (Хорватия) — 1:1  "Стумбрас" (Литва) — «Аполлон» (Кипр) — 1:0  "Ференцварош" (Венгрия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:1  ЦСКА (София, Болгария) — «Рига» (Латвия) — 1:0  "Б-36 Торсхавн" (Фарерские острова) — «Титоград» (Черногория) — 0:0  "Вестманнаэйяр" (Исландия) — «Сарпсборг 08» (Норвегия) — 0:4  "Гурник Забже" (Польша) — «Заря» (Молдавия) — 1:0  "Расинг" (Люксембург) — «Вииторул» (Румыния) — 0:2  "Энгордань" (Андорра) — «Кайрат» (Казахстан) — 0:3  "Шемрок Роверс" (Ирландия) — АИК (Швеция) — 0:1  "Рудар" (Черногория) — «Партизан» (Сербия) — 0:3.
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