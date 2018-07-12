Словенский «Домжале» и боснийский «Широки-Бриег» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ

ТАСС , 12 июля. Словенский футбольный клуб «Домжале» на выезде сыграл вничью с клубом «Широки-Бриег» из Боснии и Герцеговины со счетом 2:2 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Томислав Турчин (47-я минута) и Стипо Маркович (83). У гостей отличились Ловро Бизьяк (12) и Дарио Мельняк (26).

Ответный матч пройдет 19 июля.

В этой паре определится соперник российской «Уфы» по второму раунду квалификации. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру «Уфа» проведет на своем поле, ответную — на выезде.

Также в четверг первые матчи были сыграны в следующих парах: