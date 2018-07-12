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Премьер Эстонии поведал о «зловредной активности» России
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Премьер Эстонии поведал о «зловредной активности» России 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 12 июл — РИА Новости. По мнению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, угрозы сейчас «многогранны и различны», а активность России — «зловредная». Как сообщает Sputnik Эстония, об этом глава кабмина поведал в минувшую среду, 11 июля, во время рабочего ужина руководителей государств и правительств стран НАТО, прошедшего в Брюсселе в рамках очередного саммита альянса. Российскую «активность» Ратас поставил в один ряд с терроризмом и кибератаками.
Он призвал участников ужина к пониманию того, что ответ на такие вызовы «должен быть единым и ясным».
"Это касается как реагирования на зловредную активность России, так и на кибератаки и терроризм", — заявил эстонский премьер.
Саммит НАТО в Брюсселе проходит 11-12 июля с участием делегаций 29 стран-членов альянса, а также государств-партнеров. В последние несколько лет наблюдается беспрецедентное усиление группировки НАТО в Балтийском регионе.
В Москве неоднократно заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Прибалтике, ни где бы то ни было еще. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают о том, что никаких планов нападать на кого-либо у России нет, а миф о российской угрозе используется для того, чтобы оправдать наращивание военного присутствия у ее границ.
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