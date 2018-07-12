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Марокканский болельщик погиб при попытке нелегально попасть из Калининграда в Литву
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Марокканский болельщик погиб при попытке нелегально попасть из Калининграда в Литву 

Клопс.Ru 10 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Марокканец, приехавший в Калининград на матч сборной своей страны с Испанией, утонул при попытке нелегально пересечь российско-литовскую границу. Об этом «Клопс» рассказали друзья и родственники погибшего.
Информацию подтвердили источники «Клопс» в силовых структура региона. По их данным, 28 июня двое граждан Марокко попытались переплыть реку Неман, чтобы нелегально эмигрировать в Литву. Один из мужчин не справился с течением и утонул.
Тело погибшего обнаружили на берегу реки в Литве. Выжившего марокканца задержали на российской территории и уже депортировали на родину.
После матча ЧМ-2018 Испания — Марокко на российско-польской границе зафиксировали около 50 попыток африканцев незаконно проникнуть на территорию Евросоюза.
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