Пушков посмеялся над эстонским спецназом

«Эстонскому спецназу, пугающему себя и других отсутствующей российской угрозой, пора заняться чем-то серьезным. А то от безделья чушь в голову лезет всякая. Не надо готовиться умирать в Таллине — не от чего. Нейтрализуйте хотя бы пару террористов. Или духу не хватит у «героев»?», — написал он.

Напомним, накануне командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что российские войска в случае вторжения дойдут до Таллина за два дня, «но они умрут в Таллине. И они знают это».