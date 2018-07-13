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Пушков посмеялся над эстонским спецназом
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Пушков посмеялся над эстонским спецназом 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter посмеялся над эстонским военачальником, предсказавшим российским солдатам смерть в Таллине.
«Эстонскому спецназу, пугающему себя и других отсутствующей российской угрозой, пора заняться чем-то серьезным. А то от безделья чушь в голову лезет всякая. Не надо готовиться умирать в Таллине — не от чего. Нейтрализуйте хотя бы пару террористов. Или духу не хватит у «героев»?», — написал он.
Напомним, накануне командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что российские войска в случае вторжения дойдут до Таллина за два дня, «но они умрут в Таллине. И они знают это».
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