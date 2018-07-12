В Крыму оценили желание эстонского политика помочь республиканской общине

Ранее " Sputnik Эстония" сообщил, что Мадисон не собирается отказываться от своей идеи по сбору пожертвований для нужд эстонской общины в Крыму. По словам политика, с марта собрано уже 1005 евро, которые, как он отметил, пойдут на ремонт расположенного на полуострове эстонского народного музея. Мадисон отметил, что кровля и фундамент здания находятся в плачевном состоянии, и заверил, что все собранные деньги будут использованы по назначению. При этом политик не исключил, что передаст деньги лично.

Он также рассказал, что обратился в посольство Украины в Таллинне, чтобы узнать, как легально, через украинскую территорию, попасть в Крым. Там ему объяснили, что соответствующую информацию на английском языке можно найти на официальном сайте дипведомства. Консерватор заверил, что займется изучением этого вопроса, как только вернется из командировки.

"Ему нужно инициировать поддержку своих соотечественников в Республике Крым через Российскую Федерацию, тем более что у нас есть законы, которые регламентируют такую поддержу. И эту поддержку, наверное, здесь примут с удовольствием", — отметил замглавы комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он также подчеркнул, что в настоящее время и правительство Республики, и правительство России оказывают крымским национально-культурным объединениям поддержку, в том числе финансовую. «Прежде всего в реализации программ, направленных на возрождения своего языка, культуры… Сегодня мы динамично развиваемся, как и вся Россия», — уточнил парламентарий.

Гемпель отметил, что Мадисон должен понимать, что Крым является «неотъемлемой частью российской территории».

"Мы вернулись в состав Российской Федерации после референдума, который прошел с соблюдением всех демократических норм и принципов", — подчеркнул он.

Со своей стороны руководитель региональной национально-культурной автономии эстонцев РК Ольга Скрипченко в комментарии РИА Новости Крым рассказала, что обсуждала с Мадисоном его возможный визит на полуостров.

"Это его личная инициатива как гражданина Эстонии, который хочет помочь своим бывшим соотечественникам за рубежом", — отметила она. Вместе с тем, общественница добавила, что сроки визита Мадисона пока не определены.

Скрипченко предположила, что эстонский политик мог озадачиться помощью соотечественникам в Крыму в связи с тем, что проживал в уезде Ярвамаа, жители которого во второй половине XIX века переселились на полуостров.

"Может, ему близко то, что он там проживал, учился в школе, и то, что наши предки там жили", — допустила общественница.

Она рассказала, что договорилась с Мадисоном о том, что он посетит Крым в июне этого года. «Но, к сожалению, поездка не удалась, он в это время находился в Бельгии . И пока приехать не может… В принципе я думаю, что эта поездка состоится», — подчеркнула глава национально-культурной автономии эстонцев Крыма.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Эстония перестала финансировать крымских эстонцев в деле сохранении их национальной идентичности.