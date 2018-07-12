В Псковскую область не разрешили ввезти из ЕС двух собак породы чихуахуа

Ввоз собаки пароды чихуахуа из Эстонии , следовавшей с хозяйкой в Псков , запрещен в начале текущей недели Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной запрета ввоза стало отсутствии в документах отметки компетентного органа страны отправления о проведении клинического осмотра животного в течении 5 дней перед отправкой. В тот же день в пункте пропуска через государственную границу РФ «Убылинка» запрещен ввоз из Литвы животного той же породы, направляющегося в Тихвин Ленинградской области . Должностным лицом Управления было зафиксировано нарушение сроков вакцинации животного против бешенства. Инспекторами Управления оформлены документы о возврате «путешественников», владельцы с питомцами были вынуждены вернуться в страны Евросоюза