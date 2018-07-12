Вильнюс направит РФ запрос на перевод в Литву осужденного за шпионаж литовского гражданина

ВИЛЬНЮС , 12 июля. / ТАСС /. Министерство юстиции Литвы направит российской стороне повторную просьбу о переводе в Литву для отбывания дальнейшего наказания осужденного в РФ за шпионаж литовского гражданина Евгения Матайтиса. Об этом в четверг сообщил Балтийской службе новостей представитель минюста Аудрис Кутрявичюс.

"В ближайшие дни Российской Федерации будет направлено отношение министерства юстиции с напоминанием о выполнении просьбы 2016 года", — сказал он.

Перевести Матайтиса для отбывания срока в Литву Вильнюс попросил в 2016 году, когда Калининградский областной суд приговорил того к 13 годам лишения свободы. «Ответ до сих пор не поступил», — сказал Кутрявичюс. Повторное ходатайство литовский минюст направляет РФ по просьбе сестры Матайтиса.

Как установил российский суд, в 2009 году капитана 3 ранга запаса Матайтис, имеющий два гражданства — РФ и Литвы — был привлечен к негласному сотрудничеству вторым департаментом оперативных служб Минобороны Литвы (военная разведка) и дал согласие за денежное вознаграждение добывать информацию о вооруженных силах РФ. Сбор и передачу за рубеж сведений военного характера он осуществлял в течение шести лет.

В ходе судебного процесса Матайтис подтвердил факты своей вербовки и шпионажа и полностью признал себя виновным.