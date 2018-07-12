Ещё
Вильнюс направит РФ запрос на перевод в Литву осужденного за шпионаж литовского гражданина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вильнюс направит РФ запрос на перевод в Литву осужденного за шпионаж литовского гражданина 

ТАСС 11 часов назад
ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции Литвы направит российской стороне повторную просьбу о переводе в Литву для отбывания дальнейшего наказания осужденного в РФ за шпионаж литовского гражданина Евгения Матайтиса. Об этом в четверг сообщил Балтийской службе новостей представитель минюста Аудрис Кутрявичюс.
"В ближайшие дни Российской Федерации будет направлено отношение министерства юстиции с напоминанием о выполнении просьбы 2016 года", — сказал он.
Перевести Матайтиса для отбывания срока в Литву Вильнюс попросил в 2016 году, когда Калининградский областной суд приговорил того к 13 годам лишения свободы. «Ответ до сих пор не поступил», — сказал Кутрявичюс. Повторное ходатайство литовский минюст направляет РФ по просьбе сестры Матайтиса.
Как установил российский суд, в 2009 году капитана 3 ранга запаса Матайтис, имеющий два гражданства — РФ и Литвы — был привлечен к негласному сотрудничеству вторым департаментом оперативных служб Минобороны Литвы (военная разведка) и дал согласие за денежное вознаграждение добывать информацию о вооруженных силах РФ. Сбор и передачу за рубеж сведений военного характера он осуществлял в течение шести лет.
В ходе судебного процесса Матайтис подтвердил факты своей вербовки и шпионажа и полностью признал себя виновным.
ТАСС: последние новости
Силы обороны Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом Посольство РФ напомнило о принципе взаимности при открытии школ в Латвии Премьеры Китая и Сербии договорились развивать сотрудничество между странами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками72
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС139
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки106
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии149
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение