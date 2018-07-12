Кабмин обсудит сотрудничество регионов и граничащих с ними стран 

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ряд проектов соглашений о финансировании и реализации программ сотрудничества регионов России с приграничными территориями Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии и Латвии на период до 2020 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Как отмечается, программы приграничного сотрудничества являются инструментом реализации совместных приграничных проектов, а также служат дополнительным источником финансирования региональных инициатив.
Так, программа «Россия — Польша» предполагает сотрудничество Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши. Как отмечается на сайте кабинета министров, на реализацию соглашения после его ратификации будут направлены средства федерального бюджета в размере 20,8 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 62,5 миллиона евро.
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» подразумевает реализацию совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу, Оулу. Бюджет программы — 42 миллиона евро, в качестве российского взноса в программу планируется направить 10,8 миллиона евро.
Программа «Коларктик» направлена на развитие совместных проектов трех субъектов РФ: Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, и приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии. При общем бюджете программы в 49,4 миллиона евро российский взнос может составить 12,3 миллиона евро.
В рамках программы «Россия — Юго-Восточная Финляндия» (с общим бюджетом 72,3 миллиона евро) предполагается сотрудничество Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво. Тогда как программа «Россия — Латвия» (общий бюджет — 24,8 миллиона евро) предусматривает реализацию совместных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе. На реализацию этих двух соглашений из федерального бюджета РФ планируется направить 18,1 миллиона евро и 7,9 миллиона евро соответственно.