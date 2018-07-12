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Закрытое окно в Европу: В Петербурге поймали марокканцев, пытавшихся тайком уехать в Эстонию
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Закрытое окно в Европу: В Петербурге поймали марокканцев, пытавшихся тайком уехать в Эстонию 

РИА «ФедералПресс» 19 часов назад
На границе с Эстонией поймали двух марокканских футбольных фанатов, пытавшихся незаконно въехать на территорию Евросоюза.
Как пишет «Интерфакс», оба марокканца приехали в Петербург на матч сборной их родной страны с Ираном. Изначально они не были знакомы между собой, а начали общаться только после игры. Потрудившись, они решили уехать в Эстонию и, к сожалению, не уточняется, на какой именно срок.
Один из марокканцев прибыл в Россию по паспорта болельщика через Москву, а второй гостил в Петербурге с конца прошлого года по туристической визе. Однако Шенгенской визы, необходимой для въезда в Евросоюз, у них не было.
Как бы то ни было, марокканцы спрятались в корпусе автобуса «Санкт-Петербург—Таллин». К сожалению горе-путешественников, их довольно быстро обнаружили и вызвали в полицию.
Дело двух неудавшихся иммигрантов дошло до Фрунзенского районного суда, который наказал иностранцев штрафом в размере 3 тысяч рублей.
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