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Правительство обсудит финансирование приграничного сотрудничества с Латвией
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Правительство обсудит финансирование приграничного сотрудничества с Латвией 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство России в четверг рассмотрит проект федерального закона о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия — Латвия" на период 2014 — 2020 годов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Программа приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» является инструментом реализации совместных приграничных проектов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив", — говорится в сообщении.
Также правительство рассмотрит проект федерального закона о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-2020 годов.
"Программа приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» является инструментом реализации совместных приграничных проектов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив", — отмечается в сообщении.
Законопроекты рассмотрены и одобрены 9 июля на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
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