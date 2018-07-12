Правительство обсудит финансирование приграничного сотрудничества с Латвией

"Программа приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» является инструментом реализации совместных приграничных проектов Санкт-Петербурга , Ленинградской, Псковской областей и регионов Латвии Латгале и Видземе, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив", — говорится в сообщении.

Также правительство рассмотрит проект федерального закона о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия » на период 2014-2020 годов.

"Программа приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» является инструментом реализации совместных приграничных проектов Ленинградской области , Санкт-Петербурга и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия, Южное Саво, служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив", — отмечается в сообщении.

Законопроекты рассмотрены и одобрены 9 июля на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.