Тайна гибели парома «Эстония»: что произошло в сентябре 1994 года

Крушение эстонского парома « Эстония в сентябре 1994 года, повлекшее гибель более 800 человек, до сих пор во многом остается загадкой. С официальной версией гибели парома — конструктивные недостатки судна, сыгравшие роковую роль при шторме, согласны далеко не все исследователи той трагедии.

Паром затонул менее чем за час «Эстония», шедшая из Таллина Стокгольм , потерпела крушение в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года в 35 км возле эстонского острова Утё. На пароме вместе с членами экипажа находилось 989 человек, в том числе, женщины и дети, из них спаслись лишь 137 человек. Остальные погибли (либо утонули, либо замерзли в ледяной воде), большая часть трупов так и не была найдена. По официальным данным, паром «Эстония» вышел из порта в штормовую погоду и именно эти условия в итоге стали для него роковыми — судно, сильно накренившись, начало тонуть в первом часу ночи, и без десяти два уже все было кончено. «Эстония» ушла на дно, в том числе, вместе со своим капитаном Арво Андерсеном. В спасательных работах участвовали финские, шведские, датские и один российский вертолеты, несколько иностранных судов, оказавшихся поблизости. Паром на том момент эксплуатировался 14 лет. Официальной причиной его крушения назван отрыв в результате шторма (с ветром до 28 метров в секунду) подъемной надводной части парома, располагающейся на носу судна (так называемый носовой визор). Именно это спровоцировало последующий 20-градусный крен «Эстонии» на правый бок и стремительный забор воды судном. Финско-эстонско-шведская комиссия по расследованию кораблекрушения, ограничившись данными выводами о причине трагедии, прекратила свою работу 9 лет назад. «Эстонию» отказались поднимать с 60-метровой глубины, и это послужило распространению массы «альтернативных» версий его гибели, в том числе, конспирологических.

Что за «чужеродный звук»?

Допрошенный после крушения спасшийся второй штурман «Эстонии» Эйнар Кукк показал, что в первом часу ночи он почувствовал, как судно сильно содрогнулось» и раздался «чужеродный звук», природа которого штурману была не ясна. Кукк также подтвердил, что капитан парома Арво Андерсен погиб вместе с «Эстонией», большинством пассажиров и членов экипажа — именно капитан отдал последний гудок с судна, на тот момент уже практически полностью погруженного в воду.

Паром погубил взрыв?