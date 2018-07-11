Яровая назвала слова эстонского военного закреплением «рефлекса русофобии»

Ранее командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги рассказал, как «победит» российскую армию. По мнению полковника, сдерживание России требует участия не только военных, но и каждого эстонца.

"Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения", — цитирует вице— спикера ее пресс-служба.

По мнению парламентария, эстонские политики отрабатывают установку на русофобию, а заявление Юхтеги смешное в выводах и грязно-лживое по сути.