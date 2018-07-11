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Яровая назвала слова эстонского военного закреплением «рефлекса русофобии»
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Яровая назвала слова эстонского военного закреплением «рефлекса русофобии» 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Заявление эстонского полковника Рихо Юхтеги направлено на закрепление русофобии и напряжения у эстонцев, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги рассказал, как «победит» российскую армию. По мнению полковника, сдерживание России требует участия не только военных, но и каждого эстонца.
"Таллинцев пугают утопическими победами при утопических нападениях, чтобы поддерживать тонус фобий и закрепить у эстонцев рефлекс русофобии и напряжения", — цитирует вице— спикера ее пресс-служба.
По мнению парламентария, эстонские политики отрабатывают установку на русофобию, а заявление Юхтеги смешное в выводах и грязно-лживое по сути.
"Грезы военных побед — признак агрессивной патологии политиков Эстонии. Нужно заботиться о мире, а не грезить войнами. Россия заботится о мире и защищает, в том числе, Таллин от террористов в Сирии. И мы не изменим нашу дружественную логику, не откажемся от идеалов мира и добра, присущих нашему народу", — заключила депутат.
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