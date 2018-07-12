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Международный форум представителей иностранных СМИ пройдет в Москве 24-25 июля
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Международный форум представителей иностранных СМИ пройдет в Москве 24-25 июля 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
VI Международный форум представителей иностранных СМИ пройдет в Москве 24-25 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
«Шестой Международный форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It’s Time for Moscow» пройдет в российской столице 24-25 июля. Основные мероприятия состоятся в центре международной торговли на Краснопресненской набережной», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в нем примут участие более 100 представителей иностранных СМИ из 32 стран: из США, Великобритании, Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Греции, Сербии, Болгарии, Чехии, Австралии, Индии, Китая, Сингапура, Ирана, Бразилии, Израиля, а также Эстонии, Литвы, Латвии, Узбекистана, Таджикистана и других.
«Главной целью мероприятия является рассказать мировой общественности о результатах деятельности, а также ближайших планах правительства Москвы по инфраструктурному развитию столицы, внедрению IT-технологий и созданию «умного города», социально-экономическому развитию, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, успешного ведения бизнеса и комфортного проживания в российской столице», — пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что основная тема в этом году — «умный город» и применение информационных технологий в городской среде. Особое внимание на конференции «It’s Time for Moscow» будет уделено вопросам государственной поддержки российских соотечественников за рубежом, а также созданию единого русскоязычного информационного пространства.
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