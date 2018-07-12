Международный форум представителей иностранных СМИ пройдет в Москве 24-25 июля

VI Международный форум представителей иностранных СМИ пройдет в Москве 24-25 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

«Шестой Международный форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It’s Time for Moscow» пройдет в российской столице 24-25 июля. Основные мероприятия состоятся в центре международной торговли на Краснопресненской набережной», — говорится в сообщении.

Великобритании, Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Греции, Сербии, Болгарии, Чехии, Сингапура, Ирана, Бразилии, Литвы, Латвии, Узбекистана, Уточняется, что в нем примут участие более 100 представителей иностранных СМИ из 32 стран: из США Австралии , Индии, Китая Израиля , а также Эстонии Таджикистана и других.

«Главной целью мероприятия является рассказать мировой общественности о результатах деятельности, а также ближайших планах правительства Москвы по инфраструктурному развитию столицы, внедрению IT-технологий и созданию «умного города», социально-экономическому развитию, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, успешного ведения бизнеса и комфортного проживания в российской столице», — пояснили в пресс-службе.

Подчеркивается, что основная тема в этом году — «умный город» и применение информационных технологий в городской среде. Особое внимание на конференции «It’s Time for Moscow» будет уделено вопросам государственной поддержки российских соотечественников за рубежом, а также созданию единого русскоязычного информационного пространства.