В Госдуме ответили на слова эстонского полковника о «победе» над российской армией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал слова командующего подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковника Рихо Юхтеги о том, что страна окажет достойное сопротивление в случае возможного вторжения России

«Не было периода, когда не возникали бы подобного рода вопросы со стороны представителей прибалтийских государств. Они появились как следствие распада Советского Союза, основанные на обмане. Латвия с Эстонией обещали всем проживающим на их территории, что в случае достижения независимости все будут равны, смогут пользоваться гражданскими правами и выгодами от независимости этих республик. После этого громче всех кричат «держи вора». Имея основания бояться реакции со стороны России, они сегодня приписывают нам те намерения, которых у нас нет, рассчитывая на то, что их собственные прегрешения будут списаны под впечатлением от мифической русской угрозы», — сказал Затулин.

По его мнению, у Эстонии нет достаточных ресурсов для противостояния России.

«Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им «уничтожить и разгромить», то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования», — заключил депутат.

Ранее командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги рассказал, как «победит» российскую армию.