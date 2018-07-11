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В Госдуме ответили на слова эстонского полковника о «победе» над российской армией
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В Госдуме ответили на слова эстонского полковника о «победе» над российской армией 

RT на русском 11 июля 2018
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал слова командующего подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковника Рихо Юхтеги о том, что страна окажет достойное сопротивление в случае возможного вторжения России.
«Не было периода, когда не возникали бы подобного рода вопросы со стороны представителей прибалтийских государств. Они появились как следствие распада Советского Союза, основанные на обмане. Латвия с Эстонией обещали всем проживающим на их территории, что в случае достижения независимости все будут равны, смогут пользоваться гражданскими правами и выгодами от независимости этих республик. После этого громче всех кричат «держи вора». Имея основания бояться реакции со стороны России, они сегодня приписывают нам те намерения, которых у нас нет, рассчитывая на то, что их собственные прегрешения будут списаны под впечатлением от мифической русской угрозы», — сказал Затулин.
По его мнению, у Эстонии нет достаточных ресурсов для противостояния России.
«Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им «уничтожить и разгромить», то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования», — заключил депутат.
Ранее командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги рассказал, как «победит» российскую армию.
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