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Президент Литвы наложила вето на «льготные» поправки к закону о референдуме
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Президент Литвы наложила вето на «льготные» поправки к закону о референдуме 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Литвы Даля Грибаускайте наложила вето на поправки к закону о референдуме, позволяющие снизить обязательный рубеж числа голосующих на плебисците по двойному гражданству.
На данный момент в Литве нет института двойного гражданства, однако зарубежные литовцы хотят его ввести. Этот вопрос будет решаться на референдуме, который, скорее всего, состоится мае следующего года — во время президентских выборов. Однако вопрос о двойном гражданстве является конституционным, поэтому для принятия поправок необходимо, чтобы за них проголосовало более половины граждан страны.
Уточнение, принятое сеймом, делает исключение только для референдума по вопросу двойного гражданства. Согласно документу, который вернула президент, конституционная поправка вступит в силу, если её поддержат более половины пришедших на плебисцит граждан, но не менее трети, имеющих право голоса.
Президент заявила, что не является противницей института двойного гражданства. Однако в принятом сеймом документе могут быть конституционные противоречия, уточнила Грибаускайте. Сейм решил обратиться в Конституционный суд с вопросом о корректности поправок к закону о референдуме.
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