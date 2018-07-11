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Генсек НАТО простил России Крым
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Генсек НАТО простил России Крым 

News.ru 11 июля 2018
Непризнание Крыма российским не является для НАТО поводом к изоляции России. В альянсе не нашли непосредственной угрозы со стороны РФ ни одной из стран
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