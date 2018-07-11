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Иностранные грузоперевозчики заплатили 3 млн евро за использование дорог Эстонии
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Иностранные грузоперевозчики заплатили 3 млн евро за использование дорог Эстонии 

РЖД-Партнер 11 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
С 1 января в Эстонии берется плата за пользование дорогами с грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т. Если в начале года поступления за счет дорожного налога ожидались на уровне €17 млн, то к сегодняшнему дню прогноз был скорректирован в сторону повышения до €19 млн, передает служба новостей «Радио 4».
"Первоначальный прогноз был достаточно консервативным. Поэтому, исходя из реальных поступлений сборов, он был скорректирован. На основании данных за I полугодие мы можем сказать, что поступило 60% из запланированных на год €19 млн", — говорит заведующий Центром управления движением Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа.
За первые шесть месяцев текущего года было собрано €11 млн 150 тыс. : €8 050 000 было уплачено за местные грузовики и €3,1 млн — за иностранные. Среди зарубежных дальнобойщиков были популярны однодневные билеты, эстонские предпочитали оплачивать либо сутки, либо сразу три месяца.
В 77% случаев уплату дорожного налога оформляли через интернет.
В I полугодии по Эстонии колесили почти 20,5 тыс. грузовиков, 12% из которых пользовались дорогами бесплатно. В результате госказна недополучила свыше полумиллиона евро. В Департаменте шоссейных дорог анализируют возможность перехода на автоматическую систему надзора за уплатой дорожного налога по примеру ряда европейских стран.
Суточный билет за использование дорог грузовиками стоит от €9 до €12, месячный — от €50 до €130 и годовой — от €500 до €1300.
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