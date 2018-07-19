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На Куршской косе участились кражи из автомобилей, оставленных не на парковках
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На Куршской косе участились кражи из автомобилей, оставленных не на парковках 

Клопс.Ru 19 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
На Куршской косе участились случаи краж из автомобилей, припаркованных вдоль дороги, а не на специальных стоянках. Об этом сообщается на сайте заповедника.
Сотрудники национального парка отмечают, что для удобства посетителей вдоль трассы оборудованы парковки. На них установлены видеокамеры, с помощью которых в случае кражи можно определить личности преступников. Кроме того, там есть контейнеры для мусора, беседки и, как правило, вблизи находятся переходы через авандюну и лестницы, ведущие на берег моря.
"Парковка автотранспорта в иных местах может закончиться не только составлением протокола об административном правонарушении, но и имущественными потерями: вновь участились случаи краж из автомобилей, оставленных вдоль дороги", — говорится в сообщении.
Ранее о подобном случае рассказала читательница «Клопс». Женщина отдыхала на базе «Визит» на Куршской косе и увидела, как в двух автомобилях разбили окна, чтобы украсть вещи.
Ранее стало известно, что в национальном парке «Куршская коса» в течение месяца выписали 60 штрафов за разведение костров в заповеднике, а также за прогулки и парковки в неположенных местах.
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