На Куршской косе участились кражи из автомобилей, оставленных не на парковках

На Куршской косе участились случаи краж из автомобилей, припаркованных вдоль дороги, а не на специальных стоянках. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Сотрудники национального парка отмечают, что для удобства посетителей вдоль трассы оборудованы парковки. На них установлены видеокамеры, с помощью которых в случае кражи можно определить личности преступников. Кроме того, там есть контейнеры для мусора, беседки и, как правило, вблизи находятся переходы через авандюну и лестницы, ведущие на берег моря.

"Парковка автотранспорта в иных местах может закончиться не только составлением протокола об административном правонарушении, но и имущественными потерями: вновь участились случаи краж из автомобилей, оставленных вдоль дороги", — говорится в сообщении.

Ранее о подобном случае рассказала читательница «Клопс». Женщина отдыхала на базе «Визит» на Куршской косе и увидела, как в двух автомобилях разбили окна, чтобы украсть вещи.

Ранее стало известно, что в национальном парке «Куршская коса» в течение месяца выписали 60 штрафов за разведение костров в заповеднике, а также за прогулки и парковки в неположенных местах.